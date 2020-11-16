Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu - Son Dakika

Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu

16.11.2020 13:12
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu, System.String[]

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlen Yelken İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonlar belli oldu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlen Yelken İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonlar belli oldu. Akyazı mevkiinde yapılan ve birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan ve müsabakalara 30 sporcu katıldı. Veli ve sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada dereye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Trabzon'un deniz şehri olmasına rağmen su sporlarının fazla yaygın olmadığına dikkat çeken İl Müdürü Birdal Öztürk, "Yüzmenin yanı sıra denizden daha çok faydalanabilir, su sporlarını çeşitlendirebilir ve yaygınlaştırabiliriz. Bu konuda yeni atılımlar olacak" dedi. Yelken sporunun birçok faydası olduğunun altını çizen Öztürk, çocuklarını bu branşa yönlendiren velileri kutladı.

Denizde tek başına dalgalarla, rüzgar ve akıntı ile başarıyla mücadele eden gençlerin özgüvenlerin arttığına dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Kendi başına karar verme, anı yönetme, mücadele gücü, cesaret ve denge, konsantrasyon gibi birçok faydası olan yelken, bu branşla uğraşanların hızlı şekilde stratejik düşünme gücünü artırır" diye konuştu.

İki gün süren nefes kesen mücadeleler sonunda Optimist Genel'de Hasan Ali Sağlam birinci olurken, gösterdiği performansla da alkış aldı. Bu branşta Aleyna Bensu Çolak ikinci, Zeynep Sevim Kayış ise üçüncü oldu. Optimist Kızlarda Aleyna Bensu Çolak zirveyi alırken, Zeynep Sevim Kayış ikinci, Esmanur Duman da üçüncülüğü elde etti. Junior'da birinciliği Zeynep Sevim Kayış elde etti.

Yıldız ve gençlerin katıldığı yarışmalarda Laser4.7 sınıf kategorisinde Muharrem Enes Töre en iyi dereceyi yaptı ve zirvede yer aldı. Efe Mehmet Karadeniz ikinci oldu, Havvanur Duman ile Beyza Şanlı da Laser 4.7 kategorisinde üçüncülüğü de paylaştı. Laser Radial sınıfında ise Bayram Serhathan Dilli şampiyonluk kupasını aldı. Metehan Mısır ikinci, Emre Fil ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. - TRABZON

Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu

Trabzon, Sporcu, Akyazı, Yelken, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüze yeltendi; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüze yeltendi; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar         
10:00
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei