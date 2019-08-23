Son Dakika Haberleri: Trabzon yerel basını: AEK Sümela'ya ziyarete gelecek
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Trabzon yerel basını: AEK Sümela'ya ziyarete gelecek

1 saat önce

Trabzon yerel basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'i 3-1 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'dan ve bu maçta 3 gol atan Ekuban'dan övgüyle bahsederken, AEK için ise, "AEK Sümela'ya ziyarete gelecek" yorumunu yaptı.

Trabzon yerel basını: AEK Sümela'ya ziyarete gelecek, System.String[]
Trabzon yerel basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK'i 3-1 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'dan ve bu maçta 3 gol atan Ekuban'dan övgüyle bahsederken, AEK için ise, "AEK Sümela'ya ziyarete gelecek" yorumunu yaptı.
Taka gazetesi, "AEK Sümela'ya ziyarete gelecek!", "Trabzonspor, Atina deplasmanında hattrick yapan Ekuban'ın golleriyle fırtına gibi esti, turun kapısını araladı" ifadelerini kullandı. Karadeniz gazetesi, "Yalnız Türkiye değil, Avrupa sana kurban Ekuban", "Fırtına Atina'da bir destan daha yazdı" yorumunda bulundu. Sonnokta gazetesi, "Bundan sonra senin adın Ekuban Mehmet", "AEK'yı 3 golle dağıttı, tur kapısını aralattı. Yunan'a bir ders daha vererek tarihi bir zafere imza attı" başlıklarını kullandı. Günebakış gazetesi, "Avrupa, Avrupa duy sesimizi, işte bu Trabzon'un ayak sesleri", "Ekuban, Yunanistan'da Fırtına kopardı" ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres gazetesi, "Atina'da Ekuban fırtınası", "Bordo-mavililer AEK'yı dağıttı, Ekuban şov yaptı" yorumunu yaptı.


Yunanistan, Trabzon, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:46 Kaynak: DHA
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