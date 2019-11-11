Son Dakika Haberleri: Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti
Son Dakika Spor Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti

Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti

6 saat önce

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Trabzon yerel basınında Aytemiz Alanyaspor galibiyeti, System.String[]

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.


Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Trabzonspor Hakeme Rağmen 1-0" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Siz Topunuz Gelin. Bu Ruh, Bu Yürek Hepinize Yeter" başlığıyla verdiği haberde, "Trabzonspor, hakem Abdülkadir Bitigen'in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede, Alanyaspor'u 1-0 yenerken maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu." ifadelerini kullandı.


Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Hakemi de Alanya'yı da yendik" ve arka sayfasında "Zirvenin Uşakları 1-0" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.


Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "İlaç Gibi Üç Puan", son sayfasında "Hayata Dönüş" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde, "Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya'yı dize getirdi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.


Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Söktü Aldı", arka sayfasında "Yok Böyle Fırtına" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "Trabzonspor, kazandığı ilk penaltıyı Majid Hosseini ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 83. dakikada kullandığı penaltıda Hosseini bu kez kaleciye teslim. 27. dakikada Abdulkadir Parmak kırmızı kart gördü ve Fırtına uzun süre sahada 10 kişi mücadele etti." değerlendirmelerine yer verdi.


Taka gazetesi de ilk sayfasında "İşte O Ruh" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Alayına İsyan" başlığı ve "25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılmasına adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhlarını ortaya koydu, hem hakemi hem de Alanya'yı yendi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:57 
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