Trabzon yerel basınında Kayserispor galibiyetinin yankıları

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile " Akyazı'da Fırtına Koptu" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Dikkat Dikkat! Şampiyon Geçiyor Herkes Ayağa" başlığıyla verdiği haberde, "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu. Trabzonspor Kayserispor'u ezdi geçti." ifadelerini kullandı.



Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Onun Adı Fırtına" ve arka sayfasında "Mutlu Yıllar Trabzon" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.



Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Fırtınadan Gol Yağmuru", son sayfasında "Trabzon'dan Gol Şov" başlıklarıyla sunduğu galibiyet haberinde, "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri'yi farklı mağlup ederek kapattı." ifadesine yer verdi.



Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Gol Oldu Yağdı", arka sayfasında "Fırtına Ezdi Geçti" başlıklarını kullanırken,"Bordo-mavililer, lig sonuncusu Kayserispor'u sahasında farklı yenerek ligin ilk yarısını 3 puan ve 3. sırada tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.



Taka gazetesi de ilk sayfasında "Yeni Yıla 6 Gollü Selam" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "O Şampiyonluk 2020'de Gelecek" başlığıyla okuyucularına aktardı.



