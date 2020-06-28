Trabzon yerel medyasından Ankaragücü beraberliği manşetleri - Son Dakika

Trabzon yerel medyasından Ankaragücü beraberliği manşetleri

Süper Lig'de son iki haftada 2'şer puan kaybederek zirve koltuğundaki yerini kaptıran Trabzonspor, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluk yolunda önemli yara aldı.

Süper Lig'de son iki haftada 2'şer puan kaybederek zirve koltuğundaki yerini kaptıran Trabzonspor, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluk yolunda önemli yara aldı. Aytemiz Alanyaspor'un ardından 29'uncu hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü ile berabere kalarak iki haftada 4 puanı rakiplerine kaptıran bordo-mavililerde sessizlik hakim. Trabzon'da yerel medya ise MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakem hatalarına dikkat çekerken, şampiyonlukla ilgili olarak, 'Şampiyonluk kaçıyor' yorumlarını yaptı.

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Karadeniz gazetesi, "Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz", Alanya'da son saniyede 2 puan bırakan Trabzonspor, dün de önemli bir kayıp yaşadı. Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen'in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile Akyazı'da berabere kaldı"


Günebakış gazetesi, "Şampiyonluk kaçıyor!", "Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor, bu hafta kendi sahasında Ankaragücü karşısında da 2 puan bırakınca şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.


Taka gazetesi, "Sene yine 2010-11!", "Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti"


Sonnokta gazetesi, "Bu hikayede yanan biz olduk", "Yazık oluyor bu büyük taraftara"


Kuzey Ekspres gazetesi, "Ankaragücü, Trabzon'un yoluna taş koydu!", "Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor'dan sonra kendi sahasında başkent ekibini de yenemedi" başlıklarına yer verdi.


KAYIPLARDA SAKATLIKLARIN ETKİSİ


Sezon başında takıma dahil edilen Daniel Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı.


Trabzonspor, Ankaragücü, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:35 

Son Dakika Spor Trabzon yerel medyasından Ankaragücü beraberliği manşetleri - Son Dakika Spor
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