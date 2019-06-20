Son Dakika Haberleri: TRABZON YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
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TRABZON YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

18 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu.

TRABZON YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 1500 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir işyeride yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
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