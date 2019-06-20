TRABZON YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
18 dakika önce
Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
'un Araklı
ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra
ilçesinde etkili oldu. Saat 1500 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir işyeride yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.
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