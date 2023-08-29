Gönlündeki eşi bulamayan Trabzonlu genç, gökyüzünde pankart açtı - Son Dakika

Gönlündeki eşi bulamayan Trabzonlu genç, gökyüzünde pankart açtı

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:39

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerinden yamaç paraşütü ile atlayan bir adam, evlenmek için görüştüğü kızların kendisinden ekonomik olarak çok zorladığını ve ev-araba gibi taleplerde bulunduğunu belirterek bu durumu protesto etti. Genç adamın açtığı ''Karada bulamadık havada arayruk'' pankart ise görenleri şaşırttı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerinden yamaç paraşütü ile atlayan 34 yaşındaki Trabzonlu Muhittin Akbaş, evlenmek için görüştüğü kızların kendisinden ekonomik olarak çok zorladığını ve ev-araba gibi taleplerde bulunduğunu belirterek bu durumu bin 500 metre yükseklikte gökyüzünde açtığı "Karada bulamadık, havada arayruk" pankartı ile protesto etti.

EVLENMEDEN EV VE ARABA İSTİYORLAR

Araklı ilçesinin Yiğitözü mahallesinde yaşayan Muhittin Akbaş, evlenmek için uzun bir süredir gelin adayı aradığını ancak aradığı gelin adaylarının ekonomik olarak kendisini zorlayacaklar taleplerde bulunduğunu söyledi. Gelin adaylarının evlenmeden ev-araba gibi taleplerinin kendisi gibi Türkiye'de yaşayan bir çok gencin karşılamasının bu ekonomik şartlarda mümkün olmadığını belirten Akbaş, bunu kendine has bir üslupla protesto ettiğini söyledi.

Gönlüne göre gelin adayı bulamayan Trabzonlu adam, gökyüzünde pankart açtı

"KARADA BULAMADIK, HAVADA ARAYRUK"

Akbaş, kuzeninin Uzungöl'de turistlere yamaç paraşütü hizmeti verdiğini belirterek "Ben de düşündüm taşındım, benim gibi bir çok gencin içinde bulunduğu durumu göstermek ve sesimizi duyurmak için 'Karada bulamadık, havada arayruk' pankartı hazırlayarak gökyüzünde bunu açtım. Sosyal medyada da bunu paylaştım. Bu baya bir ses getirdi, görüp arayanlar, tebrik edenler oldu" dedi.

Gönlüne göre gelin adayı bulamayan Trabzonlu adam, gökyüzünde pankart açtı

"UZAYA MESAJ GÖNDERELİM DEDİK"

Akbaş, evlilik öncesi damat adaylarından istenenlerin bu ülkenin kanayan bir yarası olduğunu belirterek "Ülkenin bu kanayan yarasına bir mizah anlayışı getirmek istedim. Malum yaşadığımız dünyada evlenecek bayan bulamayınca uzaya da bir mesaj gönderelim dedik. Kara da bulamadık havada arıyoruz. Temennimiz insanlar yuva kurmayı bu kadar zor hale ulaşılmaz hale getirmemelidir. Evlenecek kişilere yardımcı olunmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Gönlündeki eşi bulamayan Trabzonlu genç, gökyüzünde pankart açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönlündeki eşi bulamayan Trabzonlu genç, gökyüzünde pankart açtı - Son Dakika
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