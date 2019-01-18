Trabzonlu Anneler Mehmetçiklere Kaşkol Ördü
23 dakika önce
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne Sıcağı" kampanyası kapsamında kadınların ördükleri kaşkollar, Afrin ve sınırdaki askerler hediye edilmek üzere Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne
Sıcağı" kampanyası kapsamında kadınların ördükleri kaşkollar, Afrin
ve sınırdaki askerler hediye edilmek üzere Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin eşleri tarafından başlatılan kampanya kapsamında Trabzon'daki kadınların kaşkol ördüğü belirtildi.
Sınırda zor şartlarda görev yapan askerlere anne sıcaklığını hissettirmek amacıyla örülen kaşkollar, Afrin ve sınır boylarında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere koliler halinde komutanlığa teslim edildiği ifade edildi.
Ayrıca kaşkolların yanında Karadeniz
'in enerji kaynağı fındığında askerlere ulaştırılacağı öğrenildi. Kampanyanın devam ettiği belirtilirken, örülecek kaşkolların TTSO'ya ulaştırılması gerektiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:47 Kaynak: AA
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