Son Dakika Haberleri: Trabzonlu Anneler Mehmetçiklere Kaşkol Ördü

Trabzonlu Anneler Mehmetçiklere Kaşkol Ördü

23 dakika önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne Sıcağı" kampanyası kapsamında kadınların ördükleri kaşkollar, Afrin ve sınırdaki askerler hediye edilmek üzere Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Trabzonlu Anneler Mehmetçiklere Kaşkol Ördü, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan "Anne Sıcağı" kampanyası kapsamında kadınların ördükleri kaşkollar, Afrin ve sınırdaki askerler hediye edilmek üzere Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin eşleri tarafından başlatılan kampanya kapsamında Trabzon'daki kadınların kaşkol ördüğü belirtildi.

Sınırda zor şartlarda görev yapan askerlere anne sıcaklığını hissettirmek amacıyla örülen kaşkollar, Afrin ve sınır boylarında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere koliler halinde komutanlığa teslim edildiği ifade edildi.

Ayrıca kaşkolların yanında Karadeniz'in enerji kaynağı fındığında askerlere ulaştırılacağı öğrenildi. Kampanyanın devam ettiği belirtilirken, örülecek kaşkolların TTSO'ya ulaştırılması gerektiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:47 Kaynak: AA

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