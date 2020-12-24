Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor

24.12.2020 12:07
Trabzonlu bakır ustasının

Trabzonlu bakır ustası Ali Çavuş'un ürettiği ve dükkanının önünde sergilediği devasa boyutlardaki salep kazanı, demlik ve ibrikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Trabzonlu bakır ustası Ali Çavuş'un ürettiği ve dükkanının önünde sergilediği devasa boyutlardaki salep kazanı, demlik ve ibrikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

61 yaşındaki Çavuş, Ortahisar ilçesine bağlı Kazancılar Sokak Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanda bakırcılık yapan dedesi ve babasının yanında, küçük yaşlarda meslekle tanıştı. İlkokul ve ortaokul çağlarında dükkanda çalışarak mesleği öğrenen Çavuş, "özel ve değerli bir sanat" olarak nitelendirdiği bakırcılıkta yarım asrı geride bıraktı.

Çavuş, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere, 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle, 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik yaptı.

Çavuş, demliği Obama'ya ulaştırma girişimlerinden sonuç alamayınca, eserini, bir arkadaşına ait otelin önünde sergilenmek üzere verdi.

Bunun yanı sıra Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yapan Çavuş, dünyada kalıcı eser bırakmak için ürettiği devasa ürünleri, dükkanının önünde sergiliyor. Çavuş'un yaptığı 3 ibrikten biri de dükkanın içinde yer alıyor.

"Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim"

Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakırın, dünyanın en değerli madeni olduğunu belirterek, "Bir daha dünyaya gelecek olsam yine bakırcı olurum. Bu madeni işlemekten ve insanlara sunmaktan keyif alıyorum." dedi.

Çok uzun yıllar bakırcılık yapan dedesi ve babasından geriye eser olarak sadece bakraç ve maşrapa kaldığını, kendisinin de geride bir eser bırakmak istediğini dile getiren Çavuş, "Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim." ifadesini kullandı.

"İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler"

Çavuş, yaptığı eserlerin büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için yaptığım 10 bin bardaklık demlik büyük ilgi gördü. Obama için dünyanın en büyük demliğini yaptım. Bu eserleri yaparken 'Bana yardımcı olun, bana destek olun, tek başıma yapamam' dedim. Bana 'delirdin mi, bir kiloluk bakraç varken 100 kiloluk bakraç yaptın, otur yerinde' dediler ama ben kafama koydum ve yaptım. İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler."

Eserlerini 4-5 yıldır dükkanının dışında bıraktığını, içeri almadığını anlatan Çavuş, insanların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Çavuş, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Aklımda tek bir şey var, Seyit Onbaşı'nın anısına bakırdan 2,5 metrelik bir top mermisi yapmak, üzerine de portresini işlemek. Askerde rütbem onbaşıydı. Altına da 'Onbaşı Ali Çavuş' yazmayı çok istiyorum. Bir yardımcı bulabilirsem yapacağım." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Ortahisar, Çavuş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzonlu bakır ustasının 'devasa ürünleri' görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak         
11:00
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı         
10:50
Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı         
10:28
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
"Devletten 1000 TL destek" mesajıyla vatandaşı dolandırıp paraları Bitcoin'e yatırmışlar         
10:09
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei