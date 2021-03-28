Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi - Son Dakika

Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi

28.03.2021 08:47

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala Trabzonlu balıkçılar özellikle hamsi avında umduğunu bulamayınca teknelerini limana erken demirledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala Trabzonlu balıkçılar özellikle hamsi avında umduğunu bulamayınca teknelerini limana erken demirledi. Pandeminin de olumsuz etkilediği balıkçılar sezonun bitmesini beklemeden teknelerini bakıma alarak gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlıyor. Karadeniz'de bu yıl özellikle hamside umduğunu bulamayan balıkçılar erken "Paydos" diyerek tekneleri limana çekti. Sezon henüz bitmemesine rağmen şimdiden "Paydos" diyen çok sayıda balıkçı, gelecek sezon hazırlıkları için teknelerini bakıma aldı.

Bu sezonun bazı balıkçılar açısında iyi bazıları için ise kötü geçtiğini belirten tekne sahiplerinden Emrehan Köroğlu, "Balıkçı açısından bu sezon ne iyi, ne de kötü geçti. Palamut avcılığı ile başladık genele bakacak olursak fena bir balıkçılık olmadı. Hamsi de fena geçmedi diyebiliriz. Ortada bir avcılık oldu. İyi olanlar da vardı, kötü olanlar da vardı. Kendi açımızdan konuşacak olursak orta bir sezon geçirdik. Hamsi avında zaman zaman yasaklar oldu. Dolayısıyla kurallara uymayanlar oldu. Kurallara uyumayan balıkçı arkadaşlarımız yüzünden, kurallara uyan balıkçı arkadaşlarımız sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla bu süreçte kurallara uyan balıkçı arkadaşlarımız çok sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 30 iş günü bekleme süreci oldu. Bekleme sürecinden sonra çıkan kararlar balıkçılara çok fazla uyumlu olmadı. Bu nedenle bu sezon biraz sıkıtılar yaşadık. Pandemi sürecinde gerek teknede çalışanlarımız olsun; gerek dışarıdaki alış verişler olsun bizi olumsuz etkiledi. Teknede tayfaların birinde virüs çıktığı zaman mecburen karantinada 10-15 gün bekleme süreci oluyor. Bunun yanı sıra dışarıda inişli çıkışlı fiyatlar oluyor, dolayısıyla bu olumsuzluklar bizi etkiliyor. Şu anda sezonumuzu bitirdik işlerimizi tamamen durdurduk. Ağ bakımı ve teknemizin bakımını yapıyoruz. Bir dahaki sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Eylül 1'de çıkacağımız palamut sezonunun hazırlıklarını başladık. Şu anda teknelerin yüzde 90'ı paydos etmiş durumda. Şu anda bazı tekneler istavrite çalışıyor. Genel olarak hamsiye çalışanların hemen hemen hepsi erken 'paydos' etti" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır bu sektörde çalıştığını belirten Erkan Tosun ise "30 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Önceki sezonlara göre kıyaslama yapacak olursak bu sezon hamsi Karadeniz'de pek olmadı. Palamut ise Allah'a şükürler olsun iyi oldu diyebiliriz ancak Karadeniz'de beklediğimiz gibi hamsi pek olmadı. Zaman zaman hamsi avında yasaklar oldu, demek ki gerekiyordu. Çünkü hamsinin boyu küçüktü dolayısıyla biz de avlamadık" diye konuştu.

Uzun yıllar balıkçılık sektöründe çalışan Ali Arslan da sezon sona ermediğini ancak kendileri açısından bittiğini ifade ederek "Şu anda ağların bakımını yapıyoruz. Sezon bitti seneye hazırlık yapıyoruz. Her sezon sonu hazırlığımızı yapıyoruz. Sezonun bitmesine daha var ancak bizim için 'hamsi sezonu bitti' diyebiliriz. Bu seneyi değerlendirecek olursak pek iyi geçmedi avcılık biraz kıt oldu. Hamsi ince oldu, yasaklar çıktı dolayısıyla bizim açımızdan iyi geçmedi" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca - Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi
Trabzonlu balıkçılar erken Paydos dedi

Balıkçılık, Karadeniz, Eylül, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzonlu balıkçılar erken 'Paydos' dedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi
Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı         
09:02
Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı         
08:46
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz         
00:24
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 09:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei