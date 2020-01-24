Trabzonlu bankacılar Ordu'da kaza geçirdi - Son Dakika

Trabzonlu bankacılar Ordu'da kaza geçirdi
18 dakika önce
Trabzon'dan toplantıya giden bankacılar Ordu'da trafik kazası geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Trabzon'dan toplantıya giden bankacılar Ordu'da trafik kazası geçirdi.
Özel bir bankanın Trabzon- Akçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu'da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Araçta bulunanların tedavi altına alındığı kazada Aşık'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Esra Aşık'ın eşinin Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı Özgür Aşık olduğu öğrenildi. - ORDU
Son Dakika Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Trabzonspor'un yeni antrenörü Eddie Newton Trabzon'da 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerindeki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı