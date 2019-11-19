Trabzonlu çocuklar TSYD ile güldü

Trabzon'da kırsal kesimde yaşayan çocukların şehir merkezindeki spor tesisleri ile buluşması ve doyasıya bir gün geçirmesi hedeflenen 'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor' projesinin ikincisi yapıldı. TSYD Trabzon Şubesi'nce organize edilen, İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirilen projede, derslerinde başarılı ama maddi durumları iyi olmayan Şalpazarı Doğancı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle şehir merkezine getirildi, birbirinden modern, olimpik ölçülerdeki spor salonları gezdirildi. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Akyazı'daki Şenol Güneş Kompleksini de gezerek hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, Forum Alışveriş Merkezinde buz pateni yaptı, eğlence merkezinde neşeli aktivitelere katıldı. Çeşitli spor kıyafetleri ve satranç takımından oluşan hediyeleri alan öğrenciler, Mercan Korupark'ta düzenlenen yemeğe de katıldı.



Şube Başkanı Selçuk Kılıç: "Projeye çok önem veriyoruz"



TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, kırsalda yaşayan, derslerinde başarılı ama çeşitli nedenlerle birçok şeyden mahrum kalan öğrencilere ulaşmak için başlattıkları projenin ikincisini gerçekleştirdiklerini ve etkinliğin devam edeceğini söyledi. Kılıç, "Çocuklar gülsün diye ekip olarak her türlü ayrıntıyı düşündüğümüz projeye çok önem veriyoruz. Bazen yoruluyoruz ama onların yüzlerinde gördüğümüz mutluluk her şeyin üzerinde. Yeni projelerle yine onlara yönelik etkinliklerimiz olacak" şeklinde konuştu.



İlk olarak Tonya'daki öğrencilerin katıldığı projede Şalpazarı'nın ardından Yomra ve Düzköy'deki 25'er kişilik gruplar projeye dahil edilecek.