Son Dakika Haberleri: Trabzonlu gazetecilerden Vali Bilmez'e ziyaret
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Trabzonlu gazetecilerden Vali Bilmez'e ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden 'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Van iline kültürel ziyaret düzenleyen Trabzonlu gazeteciler, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Trabzonlu gazetecilerden Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden 'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Van iline kültürel ziyaret düzenleyen Trabzonlu gazeteciler, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 'Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Trabzon'dan Van'a gelen yaklaşık 25 gazeteci, ilk olarak Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı'nda Van kahvaltısı yaptı. Gazeteciler, ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Vali Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin ülkenin birliği ve kardeşliği için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Ziyarette Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve Van'da görev yapan gazeteciler de hazır bulundu.

Kardeş Şehirler Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Vali Bilmez'e Trabzonspor forması hediye ederek, gösterdiği ilgi ve nezaketen dolayı teşekkür etti. - VAN
Emin Bilmez, Trabzon, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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