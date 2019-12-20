Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı

6 saat önce

Elektrik-elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı girişimcilik konulu paylaşımı 100 binlere ulaşarak gençlere umut ışığı oldu.

Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı, System.String[]

Elektrik-elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı girişimcilik konulu paylaşımı 100 binlere ulaşarak gençlere umut ışığı oldu.


Yılmaz, 4 yıl önce kurduğu Aydınlatma Portalı ile bir dünya markası haline geldi. Türkiye'nin en büyük aydınlatma firmaları ve dünyanın en büyük LED üreticilerinin sponsor olarak destek verdiği girişim ABD, İngiltere ve Tayvan merkezli dijital yayınları geride bıraktı.


Yılmaz, her ay 90 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Aydınlatma Portalı'nın, aydınlatma sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın en büyük medya organizasyonu haline geldiğini ve bu dev organizasyonun her yıl iki kattan fazla büyüme gösterdiğini ifade etti.


Girişimci Yılmaz, girişimciliğe teşvik eden başarı hikayesini sosyal medyada bir paylaşımla yayınladı. Girişimciyi kimsenin keşfetmeyeceğini, keşfedilmeyi beklememesi gerektiğini belirttiği bu paylaşım 24 saatte 200 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Binlerce kişi beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak destek verdi.


Yılmaz'ın sosyal medyada hesabından yayımlanan ve büyük bir kitleye ulaşan paylaşımında "Girişimcilik hızı sever. Ertelemeyin. Tereddüt etmeyin. Şüpheye düşmeyin. Fırsat varsa, istek varsa, içten gelen sezgisel bir dürtü varsa harekete geçin" ifadelerini kullanıldı ve bu mesaj gençler için adeta bir umut ışığı oldu.


Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Açıkçası mesajıma bu kadar kişinin ilgi göstermesini beklemiyordum. Bu ilgi beni şaşırttı ama çok sevindim. Yurt dışı organizasyonumuzu büyütmek, markamızı tüm dünyaya tanıtmak için bir yurt dışı ofisi açmaya hazırlanıyorum. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var bunun farkındayım. Sanayi ve Ticaret Bakanımız Mustafa Varank'ın önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde milli ve yerli üretim içerisinde olan firmalarımıza girişimcilik ve tanıtım desteği vermeye hazırım. Söz veriyorum bu organizasyonda genç arkadaşlarımıza da fırsatlar sunacağım" dedi. - TRABZON

Emre Yılmaz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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