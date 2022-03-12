Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor

12.03.2022 12:56

Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor Türkiye genelinde kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçerken, Trabzon'un yaylaları da bu kardan nasibini fazlası ile aldı.

Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor

TRABZON - Türkiye genelinde kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçerken, Trabzon'un yaylaları da bu kardan nasibini fazlası ile aldı. Yayla evlerinin bir çoğu kar altında kalırken, yaylalarda birbirinden güzel kar manzaralar oluştu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl turizm bölgesine 22 km uzaklıktaki yaylalar beyaza büründü. Uzun yıllar bölgede kış turizminin de yapılabilmesi için teleferik ve kayak tesisi bekleyen Uzungöllüler bu yatırım için henüz keşfedilmemiş yaylalarda kendi imkanları ile kar motorları ve snowboardlar ile yaylaların eşsiz güzelliklerini tadını çıkarıp eğleniyorlar. Yoğun kar yağışı ile bir yayla evinin çatısına kadar yağan karın üzerinden kar motoru ile geçen gençler, o anları cep telefonları ile görüntülediler.

Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor
Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor
Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor

YORUMLAR
500
Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR

Türkiye, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement