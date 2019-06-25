Son Dakika Haberleri: Trabzonlu hakemlerden örnek davranış
Son Dakika Spor Haber

Trabzonlu hakemlerden örnek davranış

37 dakika önce

TRABZON'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, yeni sezona hazırlık kapsamında Trabzon Atatürk Köşkü çevresindeki ormanlık alanda yaptıkları antrenmanın ardından, çevrede yer alan çöpleri topladı.

Trabzonlu hakemlerden örnek davranış, System.String[]

TRABZON'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, yeni sezona hazırlık kapsamında Trabzon Atatürk Köşkü çevresindeki ormanlık alanda yaptıkları antrenmanın ardından, çevrede yer alan çöpleri topladı.
Trabzon'un üst klasman ve klasmana terfi edilen hakemleri, Atatürk Köşkü'nün alt tarafında bulunan ormanlık alanda yaptıkları çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına başladı. İl Hakem Kurulu Başkanvekili Ali Şükrü Beldüz nezaretinde gerçekleşen antrenmana 20 üst düzey hakem katıldı. Kondisyona dayalı yoğun tempoda gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
ANTRENMANDAN SONRA ÇÖP TOPLADILAR
Çalışma yaptıkları alanın temiz olmadığını gören ve bu durumdan şikayetçi olan hakemler, antrenmanlarının ardından, yerdeki çöpleri topladı. Örnek davranış sergileyen hakemler, etrafa çöp atan ve ormanı kirletenlere de sitemde bulunarak, "Atatürk Köşkü'nün oradaki ormanlık alan çöp yuvası olmuş. Biz de iş başa düştü diyerek sorumluluğumuzu yerine getirdik. Nefes aldığında ciğerlerinin ağrımasını istemiyorsan çevrene iyi bak" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hakemlerin çöpleri toplarken görüntüsü


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:33 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 8 kişinin öldüğü selde kaybolan 2 kişi, 8. günde hâlâ bulunamadı Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi, böyle poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:10:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonlu hakemlerden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]