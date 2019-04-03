Son Dakika Haberleri: Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli

Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli

12 dakika önce

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın kolları Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli, System.String[]
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın kolları Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye savaşında yetim kalan çocuklar için başlattıkları kampanya kapsamında, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kırsalında bulunan Şemmarin kampındaki yetimlere çeşitli hediyeler dağıttı.

İHH Trabzon Kadın Kolları sorumlusu Gülderen Mumcu, "16 saatlik uzun bir yoluculuğun ardından Suriye'ye gelerek yetim evlatlarımızla bir araya geldik.Buraya gelmemizin amacı yetimlerimizin yüzünde tebessümü görebilmek. Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim" ifadelerini kullandı.

Zulüm kimden gelirse gelsin mazlumun yanında yer almayı, İslami ve insani bir vecibe olarak gördüklerini ifade eden Mumcu, "Buradaki kardeşlerimizin durumu iyi değil. Yardım çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Ücretsiz ekmek dağıtımı yapan fırınlarda ciddi un sıkıntısı yaşanmaktadır. Türkiye olarak buradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

İHH, Trabzon, Suriye, Güncel
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