Son Dakika Haberleri: Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli

Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli

1 saat önce

- Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere kardeşlik eliAZEZ - Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın kolları Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

- Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere kardeşlik eli

AZEZ - Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Kadın kolları Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye savaşında yetim kalan çocuklar için başlattıkları kampanya kapsamında, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kırsalında bulunan Şemmarin kampındaki yetimlere çeşitli hediyeler dağıttı.
İHH Trabzon Kadın Kolları sorumlusu Gülderen Mumcu, "16 saatlik uzun bir yoluculuğun ardından Suriye'ye gelerek yetim evlatlarımızla bir araya geldik.Buraya gelmemizin amacı yetimlerimizin yüzünde tebessümü görebilmek. Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim" ifadelerini kullandı.
Zulüm kimden gelirse gelsin mazlumun yanında yer almayı, İslami ve insani bir vecibe olarak gördüklerini ifade eden Mumcu, "Buradaki kardeşlerimizin durumu iyi değil. Yardım çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Ücretsiz ekmek dağıtımı yapan fırınlarda ciddi un sıkıntısı yaşanmaktadır. Türkiye olarak buradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:08 Kaynak: İHA

Trabzon, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonlu Kadınlardan Suriyelilere Kardeşlik Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]