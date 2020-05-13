Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem - Son Dakika

TRABZON'da, kuaför Mustafa Kılıç (28), koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerinin oturacağı koltukları naylonla kapatarak, önlem aldı. Steril alan oluşturan Kılıç, saç tıraşı yapıyor.

Ortahisar ilçesinde, 5 yıldır kuaför dükkanı işleten Mustafa Kılıç, koronavirüs salgın riskini en aza indirmek için önlem aldı. Müşterilerinin oturacağı koltukları naylonla kapatan kuaför, steril alan oluşturdu.

Kuaför Mustafa Kılıç, koronavirüse karşı önlem aldığını belirterek "Müşterilerimizden çok olumlu yanıtlar alıyoruz. Müşteriler içeri girince direk yanımıza geldiği için bu tedbiri aldık. Ayrıca kabinin içini de sürekli dezenfekte ediyoruz. Bu kabine oluşturmak 1- 2 günümüzü aldı. Bu süreçte bu kabini oluşturmanın maliyeti oldu, ama sağlık her şeyden önemlidir. Bu uygulamayı görenler maliyetinin çok olup olmadığını soruyorlar. Maliyeti düşük ama önlem olarak çok iyi" dedi.

'İÇİM RAHATLADI'

Randevu alarak tıraş olmaya gelen Emre Ayaz, "Normalleşmenin ilk adımlarında kuaförlerin açıldığını duyunca aslında biraz tedirgin oldum. Şüpheyle yaklaştım ama kuaföre gelip böyle bir tabloyla karşılaştığımda içim rahatladı. Arkadaşı bu konuda tebrik ediyorum ve herkese örnek olmasını diliyorum. Bizi tıraş ederken bize başka nasıl bir önlem alabilirim diye fikirlerimizi sordu" diye konuştu.

Tıraş olmak için sıra bekleyen Osman Öztürk de, "Tıraş olmaya geldiğimde arkadaşın yapmış olduğu kabini gördüm. Bu hassasiyeti diğer berber arkadaşların da göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kemalettin Dursun ise, "Kuaförler açılmadan önce çok tedirgindik. Çünkü çok yakın mesafede tıraş oluyorduk. Burada arkadaşın yapmış olduğu kabin çok güzel düşünülmüş. Bu sistem içimizi çok rahatlattı" şeklinde konuştu.