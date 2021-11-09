Trabzonlu şehidin adı kütüphaneye verildi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Boztepe İlkokulu'nda açılan kütüphaneye, 1994 yılında şehit olan Ercan Aygün'ün ismi verildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 1994 yılında PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 22 yaşında şehit olan jandarma er Ercan Aygün'ün adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.

Törene, şehidin annesi Asiye Aygün, kardeşleri Remzi Aygün, Hamiyet Aydın ve Yüksel Şanlı ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Suat Oyman, kütüphane projesine öncülük eden Feraye Aydın katıldı.

Başkan Genç, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da 3 kütüphaneye şehitlerin adını verdiklerini belirterek, bu sayının daha da artması için düzenlenecek her türlü projeye destek olacaklarını aktardı.

Genç, şehidin ailesine sabır dileyerek, şunları kaydetti:

"Şehidimizin annesinin yüreğindeki acıyı biz bilemeyiz, onu tanımlayamayız. Ama en azından şehidimizin ailesiyle beraber, şehidimizin adını yaşatmak ve daha da önemlisi şehidimizin gölgesinde gelecekte bu toprakları daha yukarı seviyelere çıkaracak olan yavrularımıza da böyle bir anlamlı etkinlikte katkıda bulunmak çok güzel bir durum olsa gerek. Biz de aynı anlayışla birlikte sayılarının artmasını istiyoruz. Şehidimizin adının gölgesinde yetişecek çocuklarımıza da bu şekilde katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Şehidin yeğeni Feraye Aydın da amcası Ercan Aygün'ün adının kütüphanede yaşatılacak olmasından dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.