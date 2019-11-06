Son Dakika Haberleri: Trabzonlu sporcu Alper Bayrak dünya şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Trabzonlu sporcu Alper Bayrak dünya şampiyonu oldu

Trabzonlu sporcu Alper Bayrak dünya şampiyonu oldu

6 saat önce

İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşen vücut geliştirme fitness yarışmasında milli sporcu Alber Bayrak iki kategoride tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Trabzonlu sporcu Alper Bayrak dünya şampiyonu oldu, System.String[]

İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşen vücut geliştirme fitness yarışmasında milli sporcu Alber Bayrak iki kategoride tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.


Şampiyona için uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Alper Bayrak bir başarıya daha imza atarak vücut geliştirme fıtness yarışmasınında iki kategoride tüm yarışmacıları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.


Şampiyona için uzun bir süreden beri çalıştığını belirten Bayrak, "Çalışmalarımın karşılığını dünya şampiyonu olarak aldım. Bu birincilikle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bir dönemde coşkumu ve heyecanımı asker selamı vererek gösterdim" dedi. - TRABZON

Türkiye, Venedik, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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