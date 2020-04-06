Trabzonlu Uğurcan'ın son talibi Benfıca - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonlu Uğurcan'ın son talibi Benfıca - Son Dakika Spor

Trabzonlu Uğurcan'ın son talibi Benfıca

18 dakika önce

Ara transfer döneminde adı en çok gündeme gelen isimlerin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi ile ilgili bir iddia da Portekiz'den geldi.

Trabzonlu Uğurcan'ın son talibi Benfıca, System.String[]

Ara transfer döneminde adı en çok gündeme gelen isimlerin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi ile ilgili bir iddia da Portekiz'den geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden O Jogo, Benfica'nın Uğurcan Çakır'ı renklerine katmak istediğini okuyucularıyla paylaştı. Gazete haberinde Lizbon ekibinin 2015'te kadrosuna katıp 2017'de 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye satılan Ederson'un yerine alınan Vlachodimos'u yine ciddi bir rakam karşılığında satmaya hazırlandığını yazdı.


SÖZLEŞMESi 2024'TE SONA ERECEK


Benfıca'nın Yunan file bekçisiyle yollarını ayırmasının ardından yerine düşünülen ismin Uğurcan Çakır olduğu ve kulübün, bordo mavililer ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Gazete Benfica'nın teklifi edeceği rakamla ilgili ise bir yorumda bulunmadı. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Uğurcan Çakır bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 27 gol yedi. 4 kez kalesini gole kapatan ve 24. yaşına dün giren milli eldivenin transfermarkt'a göre şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro.


Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:45 

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