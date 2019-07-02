Son Dakika Haberleri: Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya'ya çıkarma yaptı
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Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya'ya çıkarma yaptı

1 saat önce

Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya Federasyonu'ndan Kazan–Ufa'ya ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.

Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya'ya çıkarma yaptı, System.String[]
Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya Federasyonu'ndan Kazan–Ufa'ya ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:22 
rusya, yapı, Ekonomi
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