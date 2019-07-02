Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya'ya çıkarma yaptı
1 saat önce
Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya Federasyonu'ndan Kazan–Ufa'ya ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:22
Trabzonlu yapı ve inşaatçılar, Rusya
Federasyonu'ndan Kazan–Ufa'ya ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.
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