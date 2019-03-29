Trabzonlular Gökhan Yüksel'i Bağrına Bastı

İlk olarak Trabzon Çaykaralılar Derneği'ni ziyaret eden Yüksel, ardında Samsunlular Derneği'ne geçti. Kartal için hazırladığı projeleri anlatan Yüksel, doğup büyüdüğü kent olan Kartal'a hizmet etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Dernek yöneticisinin, "Kartal'ın güler yüzü, Kartallı gençlerin geleceğinin teminatı" diyerek kürsüye davet ettiği Gökhan Yüksel, dernek yöneticisi tarafından boynuna geçirilen Trabzonspor atkısı ile vatandaşlara hitap etti. Yüksel, "Şimdiye kadar açıkladığım projeler esasında tüm projelerimin çok küçük bir kısmı. Tüm projelerimi anlatmaya kalksam bir gün sürer. Bu kardeşiniz Kartal'ın 20 mahallesini, 2200 sokağını ve caddesini, 38 buçuk kilometre kare alanını karış karış dolaşmış, buralarda ayak izi olan bir kardeşiniz." dedi.

Yüksel'in konuşması şu şekilde devam etti:

"Trabzon Çaykaralılar derneğinin Kartal'ımıza kattığı değerlerin farkındayız. Çünkü bu işleri sevgili dernek başkanlarımızla birlikte yapmaya katkı sunduğumuzu da belirtmek isterim. Çocuklarımızı burada çocuk tiyatrosuyla buluşturmanın keyfiniyaşadık. Çünkü Yalı, Yunus ve Topselvi'de bir kültür merkezimiz yoktu. Biz Çaykaralılar derneğini Kartal Belediyesi'nin kültür merkezi gibi gördük. Çaykaralı dostlarımızı birer kültür elçisi olarak gördük. Dolayısıyla burada birçok kültürel ve sosyal aktiviteyi birlikte gerçekleştirdik.

Yalı, Yunus ve Topselvi'ye kültür merkezi müjdesi

Yeni dönemde hazırladığımız güzel projeleri hayata geçirdiğimizde Yalı, Yunus ve Topselvi'ye çok güzel bir kültür merkezini kazandıracağız. İçerisinde çok amaçlı bir salonu, kütüphanesi, kreşi, kadın emeğini değerlendirme atölyesi, etüt merkezi olacak. Kısacası bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu bölgemizde Kartal Belediyesinin varlığını daha iyi hissettirecek bir tesisi kurmak bu kardeşinize nasip olacak.Aynı zamanda mesleğim ekonomistlik. Belediye kaynaklarını en iyi şekilde yöneterek Kartal halkının ihtiyaçlarına amade edeceğim.

Son olarak, Kartal'da doğup büyüyen, Kartal'ın sorunlarına vakıf ve yerel yönetimlerde tüm kademelerde görev almış, belediye yönetimi konusunda çok deneyimli bir Kartallı olarak siz hemşerilerimden desteklerinizi istiyorum. Mutlaka sandığa gidin ve vatandaşlık görevinizi yerine getirin. Bana vereceğiniz her oy, sizin çocuklarınızın yani Kartallı gençlerin geleceğine verilmiş birer oy olacaktır."