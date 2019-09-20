Son Dakika Haberleri: Trabzonlular'ın Yattara sevgisi bitmiyor
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Trabzonlular'ın Yattara sevgisi bitmiyor

51 dakika önce

Hem futbolu ve hem de sempatikliğiyle Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden İbrahima Yattara, gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor.

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Hem futbolu ve hem de sempatikliğiyle Türk futboluna damga vuran Trabzon spor'un unutulmaz isimlerinden İbrahima Yattara, gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor. Ünlü isim, Trabzon Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderlerinin davetini kırmadı, Karlık İlkokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle keyifli anlar geçirdi.


Bordo-mavi renklerle boyalı olduğu için Karlık İlkokulu'nun seçildiğini ifade eden İl Müdürü Birdal Öztürk, "Gençlik liderlerimiz Yattara'ya ulaşarak bu buluşmayı önerdi, anında olumlu yanıt aldı. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde her zaman yanımızda olacağını söyledi. Yattara'ya, bu samimiyeti ve sağladığı farkındalık için teşekkür ederiz" dedi.


Gönüllü gençlerin de katıldığı Karlık İlkokulundaki buluşmada İbrahima Yattara, öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı. Onlarca çocukla tokalaşıp öpen ve samimi şekilde sohbet eden ünlü spor adamı, 1. Sınıf öğrencilerine, 'Genç Dönüşüm Projesi' ile toplanan kalem setlerini hediye etti. Gençlik liderlerinin kırmızı yeleğini giyen Yattara, öğrencilerin oynadığı çuval yarışı ve diğer oyunlara eşlik etti.


Keyifli saatlerin yaşandığı etkinlikle ilgili konuşan İbrahima Yattara, "Çocuklarla bir arada olmam istendi, düşünmeden kabul ettim. Bir de okulun renklerinin bordo-mavi olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Trabzon'u ve burada yaşayan insanları çok seviyorum" diye konuştu. - TRABZON

İbrahim Yattara, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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