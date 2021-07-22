Trabzonlular kabusa uyandı! Sağanak yağış sonrası oluşan hortum korkuttu - Son Dakika

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Karadeniz açıklarında beliren hortum, kısa süreli korku ve paniğe neden olsa da kıyaya ulaşamadan gözden kayboldu.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

METEOROLOJİ'DEN TRABZON İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23.07.2021 Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirterek; Trabzon için sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunmuştu.