Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı - Son Dakika

Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı

6 saat önce

Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı Trabzon tarihinin en sessiz günleri yaşıyor Güneşli havaya rağmen yürüyüş yolları, piknik alanları ve şehir merkezinde yoğunluk yaşanmadı Polis ekipleri "Evde kal" anonsu ile vatandaşları uyarıyor Trabzonlular korona virüs...

Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı

Trabzon tarihinin en sessiz günleri yaşıyor

Güneşli havaya rağmen yürüyüş yolları, piknik alanları ve şehir merkezinde yoğunluk yaşanmadı

Polis ekipleri "Evde kal" anonsu ile vatandaşları uyarıyor

TRABZON - Trabzonlular korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmadı. Güneşli havaya rağmen yürüyüş yolları, piknik alanları ve şehir merkezinde yoğunluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Trabzonlular tarafından dikkate alındı. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sınırlama ile birlikte Trabzon'da özellikle Pazar günleri en fazla yoğunluğun yaşandığı sahil yolu, piknik alanları ve şehir merkezinde çok sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Sessizliği bürünen Trabzon'da az sayıda vatandaş ise güneşli havayı fırsat bilerek sahil yolunda yürüyüş yaptı. Hafta boyunca etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışların ardından hafta sonunda güneşin tadını çıkaran bazı vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından yapılan anonslarla uyarılıyor. Polis ekipleri tarafından "Değerli vatandaşlarımız sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" şeklindeki anonslar ile uyarılan vatandaşlar maske takmayı da ihmal etmiyor. 65 yaş üstü dışarı çıkma sınırlandırılmasına uymayan bazı vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından uyarılarak evlere gönderiliyor.

İşleri nedeniyle dışarı çıktığını belirten Yaşar Bayramoğlu, "61 yaşımdayım ilk defa dışarı çıktım. İşlerim olmasaydı dışarı çıkmazdım. Kurallara uymamız gerekiyor. Herkes önlem alsın. İnşallah bu süreci atlatırız" derken, Cemal Güneş isimli vatandaş ise, "Devlet sokağa çıkmayalım evde duralım dedi. En iyisi çıkmamak. Aslında dışarı çıkmamam lazımdı ama canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.


Trabzon Havalimanı dezenfekte edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, her gün çok sayıda yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de cadde ve sokakları titizlikle yıkamaya devam ediyor. Ekipler Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Kampüsü ve Fatih Devlet Hastanesi'nin çevresini deterjanlı su ile yıkadı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm dünyayı tehdit eden koranavirüse karşı üst düzey tedbirler aldıklarını belirterek, "İlk günden itibaren şehir merkezinde ve ilçelerde yoğun dezenfeksiyon ve yıkama çalışması yapıyoruz. Hizmetlerine devam eden kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gelen talepler doğrultusunda da dezenfeksiyon çalışmalarımız artarak devam ediyor. Biz tüm önlemleri alsak da vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini ve evden çıkmamalarını istirham ediyorum. Lütfen hem kendi sağlınız hem de sevdikleriniz için evde kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonlular korona virüs önlemlerini dikkate aldı, sokağa çıkmadı

Trabzon, Güneşli, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:46 Kaynak: İHA

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