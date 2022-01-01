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TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ

01.01.2022 17:37

TRABZON'un Maçka ilçesinde 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, sinemaseverlerle buluşturuldu.

TRABZON'un Maçka ilçesinde 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, sinemaseverlerle buluşturuldu. Şehit Eren Bülbül'ün hemşehrileri, hikayenin çok gerçekçi anlatıldığı değerlendirmesinde bulunurken, duygulandıklarını söyledi.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in hayatları, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi ile beyaz perdeye aktarıldı. Eren Bülbül'ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül'ü Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.

HEMŞEHRİLERİ DUYGULANARAK İZLEDİ

Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da da sinemaseverler, hayat hikayesini izlemek için salonları doldurdu. Sinemaya gelenler, beğendikleri ve hikayenin çok gerçekçi anlatıldığı değerlendirmesinde bulunduğu filmde duygulandıklarını söyledi.

Filmi izleyen Osman Yağcı, 'Eren'in aramızdan biri olduğunu ve bu hikayeyi yaşamak, hissetmek, onun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla filme geldik. Hikayesini annesinden dinledik, okuduk. O hiçbir zaman ölmedi, hep izim yanımızda. Doğum günün kutlu olsun Eren. Trabzon seninle birlikte. Nice yıllara Eren' dedi

Filmi izlerken çok ağladığını söyleyen Nigar Eyüp, 'Çok güzel ve yüreğe dokunan bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Ülkesi için canını verdi' diye konuştu.

Filmde Eren Bülbül'ün hikayesinin çok gerçekçi anlatıldığını kaydeden Saliha Mercan, 'Uzun zamandır çıkmasını bekliyordum, çok etkilenmiştim. Herkesin filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Atmosferden çok etkilendim. Karadeniz kültürünü, Eren'in ailesini çok gerçekçi anlatmışlar. Filmde ağladığım yerler oldu' dedi.

Filmin çok duygusal olduğunu söyleyen Sonay Eraydın, 'Bazı bölümlerde mutlu oldum, bazılarında ağlamamak için zor tuttum, bazı bölümlerde de ağladım. Çok güzel filmdi. Eren'i oynayan kişi gerçekten çok benziyor. Rolünü çok iyi yapmış' diye konuştu.

Seyircilerden Beytullah Emir de 'Eren ve komutanı oynayan kişi çok benzemiş. Şu an yoğunluk olduğundan filme gelemeyenler vardır. İlerleyen zamanlarda daha çok kişinin geleceğini düşünüyorum' dedi.

TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ
TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ

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Eren Bülbül, Trabzon, Gedik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZONLULARDAN 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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