Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Sarı kart: Dk. 27 Edgar Ie (Trabzonspor)
Süper Lig'in 36. haftasında yapılan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
1. dakikada savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.
25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.
26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
Kaynak: AA
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