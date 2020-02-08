Trabzonspor: 0-2

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

90+3'te Baiano ile girdiği pozisyonda Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79'uncu dakikada penaltı noktasına gelen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

75'inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Ndiaye şutunu çekti. Kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

24'üncü dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nadir Çiftçi boş pozisyonda topa vurdu, top üstten auta gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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