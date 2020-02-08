Trabzonspor: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-2 - Son Dakika Spor

Trabzonspor: 0-2

6 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker TakpakGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Toure (Dk.87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim (Dk.87 Mats), Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon (Dk.

Trabzonspor: 0-2, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Toure (Dk.87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim (Dk.87 Mats), Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon (Dk.87 Sio), Nadir Çiftçi

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk.86 Doğan Erdoğan), Guilherme (Dk.67 Abdulkadir Parmak), Ndiaye (Dk.90+6 Hosseini), Nwakaeme, Sörloth

GOLLER: Dk.79 Sosa (P), Dk.83 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Nadir, Halil İbrahim, Yasin Pehlivan, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Ahmet Oğuz (yedek kulübesinde), Flavio (Gençlerbirliği) - Ndiaye (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Sörloth

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan Sosa'nın (penaltı) ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerde Sörloth 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bir maç eksiği bulunanTrabzonspor bu galibiyetle, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.

7'nci dakikada Guilherme kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Campi'nin vuruşu kale direğinin sağından auta çıktı.

11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

24'üncü dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nadir Çiftçi boş pozisyonda topa vurdu, top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

47'nci dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Ndiaye şutunu çekti. Kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi.

75'inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı noktasına gelen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

83'üncü dakikada ceza sahasında Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci Nordfeldt'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

90+3'te Baiano ile girdiği pozisyonda Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.


- Ankara
Hüseyin Göçek, Trabzonspor, Serkan Ok, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık
Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:42:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]