Trabzonspor: 1-1

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Kamil Ahmet Çörekçi , Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 60 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdulkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth

GOLLER: Dk. 22 Ekuban ( Trabzonspor ) - Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Güray Vural, Diarra (Gaziantep FK) - Sosa, Mikel, da Costa, Guilherme, Abdulkadir Ömür (Trabzonspor)

Süper Lig'in 25'nci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 22'nci dakikada Ekuban açarken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53'üncü dakikasında Kayode ile eşitliği yakalayan Gaziantep FK, güçlü rakibinden bir puanı kaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica cezasından dolayı maçı tribünden takip etti.

3'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, Sörloth ile yaptığı verkaç sonucunda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiye kadar taşıdı. Çörekçi'nin içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan topu içeriye gönderdi. Topa iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

72'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutu az farkla auta gitti.

90+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun pasında ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından pozisyondan önce faul yapıldığı gerekçesi ile golü iptal etti.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle son buldu.