Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika

Trabzonspor: 1-1

07.11.2020 18:02
Trabzonspor: 1-1, System.String[]

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker TakpakAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 65 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Efkan), Bakasetas, Davidson (Dk. 80 Fatih), Bareiro (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 65 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Efkan), Bakasetas, Davidson (Dk. 80 Fatih), Bareiro (Dk. 80 Mustafa Pektemek)TRABZONSPOR: Uğurcan, Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Yusuf Sarı), Vitor Hugo, Ekuban (Dk. 86 Safa), Djaniny (Dk. 57 Afobe), Kamil Ahmet, Flavio Medeiros (Dk. 86 Hosseini), Miguel İe, Pereira, Abdulkadir Parmak, SerkanGOLLER: (Dk.50) Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor) - (Dk. 59 K.K.) CaulkerSARI KARTLAR: Davidson, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)- Serkan, Vitor Hugo (Trabzonspor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stada sınırlı sayıda taraftar alındı. 90 dakikası zorlu geçen mücadelede taraflar yenişemedi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.9'uncu dakikada Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Djaniny arka direkte yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.21'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde savunma arkasına sızan Djaniny, sola vurdu. Top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle kornere gitti.29'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor, Salih ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Top savunmayı ve Alanyasporlu futbolcuları geçerek kaleci Uğurcan'da kaldı.32'nci dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Uğurcan'da kaldı.39'uncu dakikada Alanyasporlu Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.50'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Caulker kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altı pasın içindeki Afobe ve Caulker arasında kalan topa ters vuran Caulker topu kendi ağlarına gönderdi : 1-189'uncu dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Caulker attığı gole benzer şekilde topa yükseldi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Maç 1-1 sona erdi.


Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor, Ali Palabıyık, Trabzonspor, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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