Trabzonspor: 1-3

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk.87 Serkan Asan), Ndiaye, Abdülkadir Ömür (Dk.79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme (Dk.35 Bilal Başacıkoğlu), Ekuban (Dk.87 Abdurrahim Dursun), Sörloth (Dk.87 Hüseyin Türkmen

GOL: Dk. 42 Deniz Türüç ( Fenerbahçe ) - Dk. 6-83 Sörloth, Dk. 90+4 Novak ( Trabzonspor

SARI KARTLAR: Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Fenerbahçe) - Sörloth, Pereira (Trabzonspor)

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip yarı final ilk maçında da rakibine 2-1 yenilmişti. Trabzonspor bu galibiyet ile adını finale yazdıran ilk takım oldu.

6'ncı dakikada Ekuban'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada Serdar Aziz'in girdiği pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım 'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde buluşan Deniz Türüç'ün vole vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

50'nci dakikada Falette'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53'üncü dakikada Ekuban ile verkaça girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

55'inci dakika Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

70'inci dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73'üncü dakikada yine Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

83'üncü dakikada Ekuban rakiplerini geçerek ceza sahası içinden topu Sörloth'a aktardı. Sörloth'un boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

89'uncu dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayı üzerinden şutu savunmaya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Novak'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN TEPKİ

Fenerbahçe'de Deniz Türüç, oyundan alınırken tepki gösterdi, Zeki Murat Göle futbolcusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Fenerbaçe'nin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçının 61'inci dakikasında oyundan alınan Deniz Türüç, kulübeye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında adını gören Deniz Türüç saha içerisinde ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek değişikliğin nedenini sordu. Antrenör Zeki Murat Göle ile değişikliğin nedenini konuşan ve tepkisini sürdüren Deniz Türüç'e tribünde yer alan Volkan Demirel müdahale etti. Volkan Demirel'in 'sakin ol' diye seslenmesi üzerine tansiyonu düşen Deniz Türüç, kulübedeki yerini aldı. Deniz Türüç daha sonra kulübeden kalkarak soyunma odasına gitti.

TEKNİK EKİBİN TELEFON TRAFİĞİ

Sarı-lacivertli ekipte teknik heyet mücadele boyunca telefon trafiği gerçekleştirdi. Tribünde yer alan antrenör Volkan Demirel, sık sık telefon trafiğiyle dikkat çekerken teknik sorumlu Tahir Karapınar Mehmet Aurelio sürekli iletişim sağladı. Volkan Demirel, sık sık seslenerek uyarılarda bulundu, diğer taraftan Zeki Murat Göle ile de sürekli diyalog halindeydi.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor mücadelesinin 55'inci dakikasında Serdar Aziz sakatlık yaşadı. Mücadeleye bir süre daha devam eden Serdar Aziz, maçı sürdüremeyeceğini anlayınca değişiklik istedi. Serdar Aziz, karşılaşmanın 61'inci dakikasında yerini Jailson'a bıraktı.

ÖMER FARUK İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.

Daha önce Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamadı. Teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88'inci dakikasında şans verdiği Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.

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