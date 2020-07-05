Trabzonspor: 1-3

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GOLLER: Dk. 90+3 (P) Seri ( Galatasaray ) - Dk. 41 (P) Sosa, Dk. 70 Novak, Dk. 90+5 Sörloth ( Trabzonspor

KIRMIZI KART: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Saracchi, Donk (Galatasaray) - da Costa, Sörloth, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin gollerini 41'inci dakikada penaltıdan Sosa, 70'inci dakikada Novak ve 90+5'inci dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+3'üncü dakikada Seri'nin penaltı vuruşundan geldi. Müsabakanın 32'nci dakikada Feghouli, da Costa'ya yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor 61 puana ulaşarak lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

7'nci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

10'uncu dakikada Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak pasını Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

32'nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo mavili stopere tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi ve Feghouli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

38'inci dakikada Ekuban sağdan içeri çevirdiği topta ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

41'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, topla kaleci Okan'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

70'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında çok iyi yükselen Novak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür, ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şutta Okan son anda topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Şener'in pasında topla buluşan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptığı sırada Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada topun başına geçen Seri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+5'inci dakikada Sörloth orta sahada topu aldı ve topla beraber ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

SARACCHI VE DA COSTA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı oyuncu Marcelo Saracchi ile bordo mavili oyuncu Manuel da Costa, Galatasaray - Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartlarla birlikte takımlarının gelecek hafta oynayacakları müsabakalarda forma giyemeyecekler.

MARCAO FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Marcao, 3 maç sonra Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü ve ilk 11'deki yerini aldı.