Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, 16 Yaşındaki Kaleci ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, 16 Yaşındaki Kaleci ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 16 Yaşındaki Kaleci ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı, System.String[]


Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kaleyi genç isim Uğurcan Çakır'a teslim eden Trabzonspor, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı. 

Kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olmak üzere altyapısından yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, son olarak yine altyapıda U16 ve U17 kategorilerinde forma giyen 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

Spor
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