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Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı - Son Dakika

Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı

30.08.2021 00:08
Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 2004/2005 sezonundan bu yana ilk kez ligde 3'te 3 yaparken averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Giresunspor'u 1-0 yendi ve ligde puanını 9'a yükseltti.

GİRESUNSPOR GALİBİYETE HASRET KALDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Trabzonspor, 2004/05'ten bu yana ilk kez bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanmayı başardı. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 9 yaparak liderliğe yerleşirken, Giresunspor henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı

Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor


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