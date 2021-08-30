Trabzonspor, 17 yıl sonra ilke imza attı! Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligde 3'te 3 yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Giresunspor'u 1-0 yendi ve ligde puanını 9'a yükseltti.

GİRESUNSPOR GALİBİYETE HASRET KALDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Trabzonspor, 2004/05'ten bu yana ilk kez bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanmayı başardı. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 9 yaparak liderliğe yerleşirken, Giresunspor henüz puanla tanışamadı.