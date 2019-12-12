Trabzonspor: 2-0

STAT: Saint Jakob Park

HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu (Dk. 65 Okafor), Zuffi (Dk. 78 Campo), Cabral (Dk. 71 Ademi)

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hosseini (Dk. 71 Campi), Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Avdijaj, Abdulkadir, Onazi (Dk. 51 Muhammet), Fıratcan, Ekuban (Dk. 79 Kerem)

GOLLER: Dk. 21 Widmer, Dk. 72 Stocker ( Basel

SARI KARTLAR: Abdulkadir, Serkan ( Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi Basel'e 2-0 mağlup oldu.

15'inci dakikada sol kanattan Fıratcan'ın ortasında ceza sahası için sağ çaprazda Avdijaj'ın gelişine vuruşlunda kaleci topu son anda kornere çeldi. Aynı dakikada içinde Abdulkadir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Doğan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

16'ncı dakikada Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Abdulkadir'in kullandığı kornerde top penaltı noktası üzerinde Fernandes'e geldi. Fernandes'in dokunduğu topu Basel defansı son anda çizgiden çıkardı.

21'inci dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Cabral'ın kafa vuruşunu kaleci Erce çıkarmadı başardı. Dönen topa hareketlenen Widmer'in gelişine vuruşunda top sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0

23'üncü dakikada sol kanatta Fıratcan'ın ceza sahasına girer girmez açtığı ortada penaltı noktası üzerinde Abdulkadir'in gelişine vuruşu sağ taraftan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Pululu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

67'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Okafor'un ceza sahası çizgisi üzerine geldiğinde çektiği sert şut kaleci Erce'de kaldı.

72'nci dakikada Xhaka'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Okafor'un, çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta, kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top Stocker'in önünde kaldı. Altıpas üstünde Stocker'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

78'inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde uzaklaştırılan top Stocker'a kaldı. Stocker'un topu düzelttikten sonra şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+'3'üncü dakikada Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Avdijaj'ın sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Basel karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

- Baselisviçre