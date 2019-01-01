Trabzonspor, 2018 Yılında Umutlarını 2019 Yılına Taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 2018 yılında umutlarını 2019 yılına taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 2018 yılında umutlarını 2019 yılına taşıdı. Bordo-mavililer, inişli-çıkışlı dönemler geçirdiği 2018 yılını zirvede tamamlarken, 2019 yılında da yarışın içinde olmak istiyor.



Son dönemlerde yaşadığı olaylardan dolayı Her yıl geriye doğru giden Trabzonspor 2018 yılında toparlanma sürecine girdi. 7-8 Nisan 2018'de yapılan kongrede başkan olan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında ise takımın emanet edildiği teknik direktör Ünal Karaman ve takım kadrosuyla önemli bir sinerji yakaladı. Dip yapıp zirveyi gördüğü yılda umutlarını 2019 yılına taşımayı başardı.



Trabzonspor'da 2018 yılında iki teknik adam görev aldı



Trabzonspor'da 2018 yılında iki teknik direktör görevde bulundu. 18 Ekim 2017'de teknik direktör Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren bordo-mavili kulüp, 2017-18 sezonunun sona ermesiyle birlikte Çalımbay ile yollarını ayırdı. 30 Mayıs 2018'de ise takımın başına teknik direktör Ünal Karaman geldi.



Lig'de 34 maç yaptı



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018 yılında iki teknik adamın görev yaptığı sürüde 34 lig maçı oynadı. Söz konusu maçlarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 40 gol gördü.



2018 yılında iki genel kurul yapıldı



Trabzonspor'da 2018 yılında iki genel kurul yapıldı. İlk 7-8 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. İki başkan adayının yarıştığı seçimlerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Metin Kaya'yı geride bırakarak seçimi alırken, 6 ay sonra 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongreye ise tek liste ile giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıllığına görev aldı.



Son 8 sezonun en iyi ilk yarısını bu yıl yaşadı.



Trabzonspor, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018 yılının sonlarında gösterdi. En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, 2017-18 sezon da 29 puan elde eden Trabzonspor, ilk yarıyı 7. Sırada tamamlarken, bu sezonda ise 29 puanla lilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.



2018 yılında 6 oyuncu transfer etti



Trabzonpor, 2018 yılında ise 6 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Muharrem Usta, döneminde Mas'ın ayrılmasından sonra o bölgeye kış transfer döneminde F.C. Midtjylland kulübünden Filip Novak'ı dahil eden bordo-mavililer 2018 yaz transfer döneminde ise Vahid Amiri, Hosseini, Nwakaeme, Ekuban, Zargo Toure gibi isimleri dahil etti. Muharrem Usta döneminde transfer edilen Novak'a, bordo-mavili kulüp bonservis bedeli olarak 1 milyon 900 bin Euro verdi. Ahmet Ağaoğlu döneminde transfer edilen 5 yabancı oyuncuya ise menejerlik ücretleriyle birlikte 2 milyon 735 bin Euro ödendi.



En iyi çıkışı Sosa yaptı



Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon Milan'dan transfer ettiği ancak söz konusu sezonda beklentilerin altında kalan Sosa, bu sezon ise bordo-mavili takımda kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Takım kaptanlığı görevini alarak daha fazla sorumluluk alan yıldız oyuncu yerli ve yabancı oyuncular arasında önemli bir köprü görevi görürken, teknik direktör Ünal Karaman'ın ise sahadaki en büyük yardımcısı oldu. 2 gol ve 4 asistle önemli bir katkı sağlayan Arjantinli oyuncu, takımın pas trafiğinde lider olmasında en önemli etkenlerin başında geldi.



2018 yılının en radikal kararı Burak Yılmaz ve Onur kadro dışı bırakılması



Trabzonspor'da 2018 yılında alınan en önemli radikal kararlardan biri ise bordo-mavililerin Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olmasından sonra Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ı kadro dışı bırakması oldu. Muharrem Usta döneminde Çin'den şaşalı bir şekilde gelen Burak Yılmaz'ın, Ahmet Ağaoğlu ve yönetimiyle yıldızı bir türlü barışmadı. Son olarak Bursaspor maçında oyundan çıkarken, teknik heyete ve tribünlere yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunan golcü oyuncunun bu hareketi af edilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Aynı maçın ardından soyunma odasında ve taraftarlarla yaşadığı diyaloglar nedeniyle kaleci Onur'da 10'ncu sezonu geçirdiği Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldı.



Trabzonspor 2018 yılında iki genç isim daha kazandı



Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'den sonra A Takım kadrosunda direk oynayan iki isim daha kazandı. Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın 2018 yılında kazandığı iki isim olurken, alt yapıdan gelen oyuncuların takımdaki ağırlığının gittikçe artması ise hem yönetimi hem de camiayı gelecek adına umutlandırdı. Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen kulüpler arasında Trabzonspor bu anlamda en şanslı kulüp olarak ön plana çıkarken, gözleri ise buradan gelecek olan yeni isimlere çevrildi.



Avni Aker'de 2018'de tamamen yakıldı



Trabzon'da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na ilk kepçe 2017 yılında vurulerken, sahanın tamamen yıkımı ise 2018 yılında gerçekleşti ve oluşan alanın ise millet bahçesi olacağı açıklandı. - TRABZON

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