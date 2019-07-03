Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.
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Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.

1 saat önce

Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı., System.String[]
Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:42 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Spor
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