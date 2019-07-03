Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.
1 saat önce
Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:42 Kaynak: İHA
, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
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