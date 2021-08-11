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Trabzonspor 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor - Son Dakika

Trabzonspor 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor

11.08.2021 09:47
Trabzonspor 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor, System.String[]

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Norveç'in Molde FK takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Norveç'in Molde FK takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor. Bordo-mavililer bu maçla birlikte 137. kez Avrupa arenasında sahne alacak.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi yeni düzenlenmeye başlanan UEFA Konfederasyon Lig'inde ise 1 maç oynadı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 136 maçta 50 galibiyet, 35 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 176 kez havalandırırken kalesinde ise 188 gol gördü.

Konferans Lig'nde ilk sezon

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

25 yıl sonra Norveç'e gidiyor

Trabzonspor Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gidecek. 1996 yılında Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kafilede 22 futbolcu yer alıyor

Trabzonspor'un Norveç kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı kadroya, Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Hugo, Edgar le, Bruno Peres, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniniy, Gervinho, Atakan, Hüseyin, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç ve Murat Cem Akpınar'ı dahil etti. Bordo-mavililerin dün imza artırdığı Cornelius ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı. - TRABZON

Trabzonspor, Karadeniz, Norveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor 25 yıl sonra Norveç'e gidiyor - Son Dakika Spor


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