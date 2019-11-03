Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 258 günlük rüya bozuldu. Bordo-mavililer sahasındaki 10'ncu maçında yenilerek zirve yolunda önemli yara aldı.



Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer kadro derinliğini kaybetti. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek ödedi. Bordo-mavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.



Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sahasında oynadığı 10'ncu maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.



2018-19 sezonu



Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor



Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor



Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor



Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya



Trabzonspor 4 - 2 Kayserispor



Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş



2019-20



Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya



Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği



Trabzonspor 4 - 1Beşiktaş



Trabzonspor 4 - 1Gaziantep FK



Trabzonspor 0 - 1 Göztepe - TRABZON