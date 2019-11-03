Trabzonspor 258 günlük rüya bozuldu

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 258 günlük rüya bozuldu. Bordo-mavililer sahasındaki 10'ncu maçında yenilerek zirve yolunda önemli yara aldı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer kadro derinliğini kaybetti. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek ödedi. Bordo-mavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.
Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sahasında oynadığı 10'ncu maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.
2018-19 sezonu
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya
Trabzonspor 4 - 2 Kayserispor
Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş
2019-20
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya
Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği
Trabzonspor 4 - 1Beşiktaş
Trabzonspor 4 - 1Gaziantep FK
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
(Gökmen Şahin/İHA)