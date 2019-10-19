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Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı.

Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sturridge'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Kale sahası içinde yakın mesafede bulunan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1

81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süliyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xx (Ahmet Canbaz dk. 87 ?), Kamil Ahmet Çörekçi xx (Yusuf Sarı dk. 73 x), Nwakaeme xx, Sturridge xx (Doğan Erdoğan dk. 64 x), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi,Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x,Erdem Uğurlu x (Pawlowski dk. 69 x), Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x (Kenan Özer dk. 85 ?), Kayode x

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Sosa (Trabzonspor)

TRABZONSPOR 284 HAFTA SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Süper Ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de puanını 15'e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Trabzonspor, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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