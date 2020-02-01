Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.

Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.


Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü ortaya koydukları istek ve arzudan dolayı, hepsini tebrik ediyorum. Maça şok bir golle başladık ama sondan sonra oyuncularım maçı bırakmadılar, öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız dönem dönem de topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Her şeye rağmen maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.


Fenerbahçe gibi kendilerinin de hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmadığını belirten Cimşir, "Biz de hakemin yönetiminden çok memnu değiliz. Maç 1-0'ken verilmeyen bir penaltımız var. Hakemin tüm takdir haklarını, kartlarda, faullerde adil bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bizim, benim ve camianın bir hayali var. Bizim hayalimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız basamağımız kaldı. İnşallah hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz. Önemli olan böyle maçları kazanmaktı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu onu da başardığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu. - TRABZON

Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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