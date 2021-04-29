Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı - Son Dakika

Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı

29.04.2021 10:24
Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı, System.String[]

Bu sezon Süper Lig'de 13 beraberlik elde eden Trabzonspor, 34 sezon öncesini yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de 13 beraberlik elde eden Trabzonspor, 34 sezon öncesini yaşadı.

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezonki 13'ncü beraberliğine imza attı. Karadeniz ekibi en son 1986-87 sezonunda 13 beraberlik elde etmişti.

Rekor şampiyon olduğu sezonda

Trabzonspor, en çok beraberliği ise şampiyonluk yaşadığı 1978-79 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer 30 maçın oynandığı sezonda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyetle elde etmişti. Karadeniz ekibi 42 puanla şampiyon olmuştu.

En çok beraberlik elde ettiği sezonlar

Trabzonspor, 47 yıllık Süper Lig geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Lig'in 21 takıma çıkmasıyla da maç sayısının artmasıyla birlikte bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 64 puan topladı.

Karadeniz ekibi 2019-20 sezonunda 11, 2017-2018'de 10, 2014-2015'te 12, 2013-2014'te 11, 2002-2003'te 12, 1986-1987'de 13, 1985-1986'da 13, 1984-1985'de 14, 1982-1983'de 13, 1981-1982'de 15, 1979-1980'de 15, 1978-1979'da 16 ve 1974-1975'de 12 beraberlik elde etti.

Deplasmanda Avcı ile mağlubiyeti yok

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 185 gündür mağlup olmadı.

Dış sahada üst üste 5'nci beraberlik

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçıyla birlikte dış sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021'de İstanbul'da Kasımpaşa'yı 2-1'le geçmişti. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer Büyükşehir Belediyespor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, Galatasaray ve Göztepe maçlarından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. - TRABZON

Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı - Son Dakika Spor


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