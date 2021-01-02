Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında - Son Dakika

Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında

02.01.2021 11:11
Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük, tam 37 sene sonra Trabzonspor'u ligde konuk edecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük, tam 37 sene sonra Trabzonspor'u ligde konuk edecek. Stadı olmadığı için her hafta farklı sahada ev sahipliği yapan kırmızı-siyahlılar, rakibini Vodafone Park'ta ağırlayacak ve bu sezon 6. farklı statta ev sahipliği yapacak.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük, tam 37 yıl sonra Trabzonspor'u ligde ağırlayacak. 1983-84 sezonunda ligde mücadele eden kırmızı-siyahlılar, rakibini yarın Vodafone Park'ta ağırlayacak. 2 takım bugüne kadar ligde 4 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 1'i beraberlikle sonuçlandı, 3 maçı ise Trabzonspor kazandı. 2005-2006 sezonunda ise iki takım Türkiye Kupası'nda eşleşti. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleden bordo-mavililer 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

2 takımda da eksik sayısı fazla

Bu maç öncesinde 2 takımda da birçok eksik isim bulunuyor. Karagümrük'ta Zukanovic, Jorquera, Salibur ve Lichaj sakat, Sabo ve Ndao da cezalı. Trabzonspor'da ise Vitor Hugo ve Hosseini sakat. Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün durumları belirsiz. Ayrıca Diabate, Bilal ve Plaza da kadro dışı.

6. farklı stat

Stadı ve antrenman tesisi olmayan Karagümrük, bu sezon 6. farklı statta sahaya ev sahibi olarak çıkacak. Sezonu Olimpiyat Stadı'nda açan kırmızı-siyahlılar, bu stadın bakıma alınması sonrasında her hafta saha arayışına başladı. Olimpiyat Stadı'nın ardından Kadıköy Ülker Stadı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda lig maçlarına çıkan Karagümrük, kupada ise rakiplerini Vefa Stadı'nda ağırlamıştı. Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek olan Karagümrük, bu sezon İstanbul'daki 6. farkla statta ev sahipliği yapacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Bülent Gökçü ve Tarık Ongun yapacak. - İSTANBUL

Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında
Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, 37 sene sonra Karagümrük deplasmanında - Son Dakika Spor


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