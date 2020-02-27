Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilke koşuyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilke koşuyor! - Son Dakika Spor

Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilke koşuyor!

6 saat önce

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 49 gol bulan Trabzonspor'da 41'ini yabancı futbolcular kaydetti.

Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilke koşuyor!, System.String[]

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 49 gol bulan Trabzonspor'da 41'ini yabancı futbolcular kaydetti. Karadeniz ekibinde yabancı futbolcular, ligin geri kalanında 3 gol daha atmaları durumunda geçtiğimiz sezon yabancıların en çok gol attığı (43) sezonu geçerek rekor kıracak.


Trabzonspor, 53 yıllık tarihine bugüne kadar 139 yabancı oyuncu sığdırdı. Bordo-mavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri 1'er gole imza atarak 43 golle yabancı futbolcuların en çok gol rekorunu kırmıştı. Bu sezon ise lig tamamlanmadan Karadeniz ekibinin yabancı futbolcuları yeni bir rekora koşuyor.


Trabzonspor ligde 22 maçta 49 gol atarken, bu gollerin 41'i yabancılardan geldi. Takımda Sörloth 19, Nwakaeme 8, Sturridge ve Sosa 4, Novak 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Ekuban 1'er gol kaydeden isimler oldu.


Rekora gidiyorlar


Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon kadroda bulunan Rodallega, Vahid Amiri, Onazi, ve Avdijaj ile yollarını ayırırken, sezon başında takıma katılan Sörloth 19 golle takımın en skorer ismi ve krallık yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Bir diğer yeni transfer Sturridge de 4 gol kaydetti. Süper Lig'in geri kalan bölümünde bordo-mavili takımın yabancı futbolcuları 3 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacak ve geçtiğimiz sezonu 43 gol atarak rekora imza atan oyuncuların performanslarını geçerek yeni bir rekora daha imza atmış olacak.


Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:38 
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