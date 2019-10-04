Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak
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Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak

2 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.

Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Huawei, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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