Trabzonspor'a 52 milyon liralık kaynak
2 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir." denildi.
Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi
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