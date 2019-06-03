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Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye

1 saat önce

Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye, System.String[]
Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:32 Kaynak: AA
Hüseyin Mert, Genç, Trabzonspor, Spor
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