Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
1 saat önce
Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:32 Kaynak: AA
, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç
ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert
Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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