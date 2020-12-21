Trabzonspor'a Avcı eli değdi

Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör değişimiyle takımın başına gelen Abdullah Avcı'nın bordo mavili ekibe yaptığı etki hem taraftarı hem de yönetimi mutlu etti. Trabzonspor, Avcı döneminde ligde 5 maça çıkarken 11 puan topladı ve kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bordo mavililere geldiği günden bugüne Süper Lig'de 5 maça çıkan ve 3 galibiyet, 2 de beraberlik elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. İlk 8 haftada Eddie Newton ile 8 maçta 6 puan toplayan ve 15 gole engel olamayan Karadeniz temsilcisinin oyunu Avcı ile tamamen değişti ve bu değişim skora da yansıdı.