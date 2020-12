Trabzonspor'a Avcı eli değdi

Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör değişimiyle takımın başına gelen Abdullah Avcı'nın bordo mavili ekibe yaptığı etki hem taraftarı hem de yönetimi mutlu etti. Trabzonspor, Avcı döneminde ligde 5 maça çıkarken 11 puan topladı ve kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bordo mavililere geldiği günden bugüne Süper Lig'de 5 maça çıkan ve 3 galibiyet, 2 de beraberlik elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. İlk 8 haftada Eddie Newton ile 8 maçta 6 puan toplayan ve 15 gole engel olamayan Karadeniz temsilcisinin oyunu Avcı ile tamamen değişti ve bu değişim skora da yansıdı.

AVCI İLE GELEN İSTİKRARGöreve başladığında Trabzonspor'un çok fazla gol yiyen ve pozisyon veren bir takım olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, savunma için hamle yaptı. Takım savunması üzerinde büyük değişim yaşayan Trabzonspor, aldığı sonuçlarla da bunu gösterdi. Özellikle Edgar Ie ve Vıtor Hugo ikilisini hiç bozmayan, beklerde ise rekabeti artırmak için Pereira ve Marlon'un arkasında Trabzonspor altyapısının iki genç ismi Serkan Asan ve Faruk Can Genç'e forma veren Avcı, kaleyi Uğurcan Çakır'a teslim ederek savunmada istikrar sağladı. Orta saha ve hücum bölgesinde ise alternatifsiz kadrosu sakatlıklar nedeniyle daha da eksilen bordo mavililerde ara transferde bu bölgelere transfer yapılması gündemde.BU SEZONKİ YILDIZ FARUK CAN GENÇBordo mavililerde Ziraat Türkiye Kupası 'nda Adana Demirspor 'a karşı forma giyen 20 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç, gösterdiği performansla göz doldurdu. Sol bek mevkisi için transfer düşünen Abdullah Avcı da genç oyuncunun performansından sonra bu bölgedeki transferi şimdilik askıya aldı. Hem hızı hem sakinliği hem de top becerisiyle dikkat çeken Genç, Marlon'un da performansını artırdı. Marlon ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında daha etkili görüntü çizdi. Oynadığı oyunla beğeni toplayan Brezilyalı futbolcu, Faruk Can Genç ile kıyasıya bir forma rekabetine girdi.TRANSFERDE ÖNCELİK ORTA SAHADevre arasına kadar oynanacak maçlarda maksimum puan hedefleyen bordo mavili takım, ara transfer döneminde hem sürekli görev alacak hem de alternatif olarak takımı üst seviyeye çekecek oyunculara yönelecek. Özellikle orta sahaya bir defansif bir de hücum ağırlıklı oyuncu transfer edecek olan Trabzonspor, bir forvet, bir de sağ sağ kanat transferi için de çalışmalar yapacak. En az 4 transfer politikasıyla çalışmalarına başlayan Trabzonspor, süre almayan ve kadro dışı kalan isimler için gelecek teklifleri de değerlendirecek ve kadro şişkinliğine izin verilmeyecek. Ayrıca, kadrosunda sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Anders Trondsen ile birlikte 15 yabancısı olan bordo mavili takımda, Avcı'nın düşünmediği isimlerle yolların ayrılması, yerlerine ise hem yerli hem de yabancı oyuncuların getirilmesi gündemde.